Стоматолог из Тбилиси спас капитана Flydubai после нападения на высоте 10 тыс. метров

01.10.2026 10:51





Грузино-израильский врач-стоматолог Шота Мусаев спас жизнь тяжелораненому командиру экипажа авиакомпании Flydubai во время полета из Дубая в Тель-Авив. На борту рейса FZ1073 произошел драматический инцидент: второй пилот напал с ножом на капитана и, вероятно, попытался направить Boeing 737 Max 8 в землю.



Шота Мусаев оказался единственным врачом среди 174 пассажиров. Он сначала помог обезвредить нападавшего, а затем занялся оказанием неотложной помощи раненному в голову и руки командиру судна.



«Я смог остановить кровотечение, и состояние пилота оставалось более или менее стабильным до самой посадки. Я не считаю себя героем — все вели себя героически, это была командная работа», — рассказал Мусаев Ynetnews по возвращению в Израиль.



Шота Мусaeв — известный представитель грузино-еврейской общины. Он учился в Тбилисском государственном медицинском университете. Сейчас живет в Израиле с семьей и работает стоматологом. Его супруга также находилась на борту злополучного рейса. Врач приходится зятем грузино-еврейского певца Юзы Мошиашвили.



«То, что произошло, — настоящее чудо. Мой зять, доктор Шота, и все, кто находился на этом рейсе, — настоящие герои», — заявил Мошиашвили журналистам после того, как встретил родных в аэропорту.



Во время нападения самолет резко потерял 5 200 метров высоты всего за две минуты. Раненый капитан успел открыть дверь кабины перед тем, как потерять сознание. Пассажиры во главе с израильтянином Янивом Хаюном ворвались внутрь, скрутили второго пилота и связали его пластиковыми стяжками и проводами от наушников.



Управление лайнером перехватили двоe резервных пилотов, летевших на рейсе в качестве пассажиров. Они успешно посадили самолет в аэропорту Табука в Саудовской Аравии. Раненого капитана — гражданина Индии Смита Маччхара — там госпитализировали. Его состояние стабильное.



Нападавшего арестовали саудовские власти. Израильская сторона расследуют инцидент как попытку теракта.



Пассажиров рейса Flydubai позже доставили в Тель-Авив на резервном самолете. В аэропорту «Бен-Гурион» множество людей с израильскими флагами приветствовали их музыкой и танцами.





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