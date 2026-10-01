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После сброса воды на Энгури ГЭС затопило село Ткваиа
01.10.2026 11:14
Этой ночью в результате сброса воды повысился уровень реки, после чего были затоплены несколько домов.
На месте происшествия были мобилизованы представители полиции и Службы управления чрезвычайными ситуациями. Местная администрация призвала жителей соблюдать осторожность.
Жителям домов, в которые уже проникла вода или где её уровень продолжает повышаться, рекомендовали в целях безопасности незамедлительно отключить электричество и, при необходимости, перейти в безопасное место или на верхний этаж здания.
В случае необходимости получения помощи населению следует незамедлительно позвонить по номеру экстренной службы — 112.
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