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После сброса воды на Энгури ГЭС затопило село Ткваиа


01.10.2026   11:14


Этой ночью в результате сброса воды повысился уровень реки, после чего были затоплены несколько домов.

На месте происшествия были мобилизованы представители полиции и Службы управления чрезвычайными ситуациями. Местная администрация призвала жителей соблюдать осторожность.

Жителям домов, в которые уже проникла вода или где её уровень продолжает повышаться, рекомендовали в целях безопасности незамедлительно отключить электричество и, при необходимости, перейти в безопасное место или на верхний этаж здания.

В случае необходимости получения помощи населению следует незамедлительно позвонить по номеру экстренной службы — 112.


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