Заключенный, экстрадированный из Грузии в Россию, был убит

04.10.2026 11:46





По сообщению Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН), Дмитрий Пушкарев, экстрадированный в Россию грузинскими властями несколько дней назад, убит.



По данным российского следственного ведомства, Пушкарев напал на конвоя в специальном вагоне, перевозившем заключенных, отобрал у него табельное оружие и попытался скрыться. В результате нападения один конвоир погиб и трое получили ранения. Пушкарев был нейтрализован (убит) в ходе ответных действий.



По данным агентства ТАСС, Пушкарев обвинялся в России в наркоторговле и создании преступной группировки, поэтому он был недавно экстрадирован из Грузии.





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