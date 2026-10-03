ALDE призывает ЕС ввести санкции в отношении лиц, которые ответственны за репрессии и подрыв демократии в Грузии

03.10.2026 22:40





Призываем ЕС ввести целенаправленные санкции в отношении лиц, которые ответственны за репрессии и подрыв демократии и фундаментальных свобод в Грузии, - об этом говорится в письме «Альянса европейских либеральных и демократических партий» - ALDE Party.



Президент ALDE Свенья Хан и президент «Европейского либерального форума» Ян-Кристоф Отиен обратились с письмом к Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас и еврокомиссару по вопросам расширения Марте Кос.



«Пишем в связи с быстрым ухудшением демократической ситуации в Грузии, в частности, в связи с вынужденным решением «Фонда Фридриха Науманна за свободу» (FNF) закрыть свой офис в Тбилиси, который работал в стране более двух десятилетий. FNF был вынужден прекратить свою деятельность в Грузии после того, как власти Грузии не удовлетворили его грантовую заявку. Власти четко зафиксировали, что деятельность FNF будет разрешена только в том случае, если она придет в соответствие с приоритетами правительства. В этих условиях FNF пришел к выводу, что как независимый политический фонд больше не сможет выполнять свою миссию», - говорится в письме.



В письме отмечается, что «это еще один яркий пример усиливающихся ограничений в отношении независимого гражданского общества и более широких репрессий против демонстрантов, оппозиционных лиц, журналистов и независимых голосов».



«Данное развитие событий показывает, насколько отдаляется режим «Грузинской мечты» от стандартов, ожидаемых от страны-кандидата в ЕС, и посылает тревожный сигнал всем, кто имеет европейские устремления. То, что происходит в Грузии, важно не только для ее граждан, но и для надежности политики расширения ЕС и приверженности демократии и фундаментальным правам. Мы вновь призываем ЕС ввести целенаправленные санкции в отношении лиц, которые ответственны за репрессии и систематический подрыв демократии и фундаментальных свобод в Грузии. Политическое лидерство ЕС важно для предотвращения дальнейшего отката и демонстрации того, что подобные действия имеют последствия. ЕС должен обеспечить, чтобы защитники демократии и фундаментальных свобод не остались без поддержки», - заявляет ALDE.





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