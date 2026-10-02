Украина перехватила план Кремля отключить от сети все три ее АЭС

02.10.2026 12:59





Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль две недели назад показал европейским партнерам перехваченный разведкой российский план по полному выведению из строя украинских систем электро-, тепло- и водоснабжения этой осенью и зимой. Об этом The New York Times рассказали два информированных источника. Согласно документу, с которым ознакомилась газета, цель налетов — ликвидировать почти все 15 ГВт генерирующих мощностей, которыми Украина располагала в конце лета.



Датирующийся августом план предусматривает три этапа атак. Сначала ударами ракет и дронов предполагается вывести из строя подстанции вблизи западных границ Украины, которые импортируют электроэнергию из Европы. Затем предусмотрены атаки на гидроэлектростанции. На третьем этапе планируется остановить все три действующие атомные электростанции (четвертая, Запорожская, находится на оккупированной территории).



Для этого российская армия будет наносить ракетные удары по подстанциям, которые соединяют АЭС с энергосистемой и обычно расположены в 1-1,5 км от реакторов. Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая АЭС с девятью работающими энергоблоками производят около 63% электроэнергии, по данным на конец 2025 года Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.



Россия уже пыталась осенью 2024 года отрубить АЭС от сети путем ударов по подстанциям. МАГАТЭ тогда даже заявляло об «огромном риске» для украинских АЭС из-за российских обстрелов. Однако нынешний план представляет собой более системный подход и предусматривает создание полноценного гуманитарного кризиса.



Его конечная цель, пишет NYT, – лишить крупные города электроэнергии, тепла и воды. Приоритетными целями в документе названы Киев, Харьков и Одесса: планируется лишить их до 90% электричества и тепла, а также серьезно нарушить работу системы канализации.



Удары будут наноситься баллистическими ракетами и планирующими бомбами по системе водоснабжения, включая насосные станции и очистные сооружения. Ранее Россия никогда не подвергала такие объекты крупномасштабным бомбардировкам.



Владимир Путин в сентябре приказал руководству своей армии не обращать никакого внимания на правила ведения войны, рассказал Financial Times Владимир Зеленский, ссылаясь на разведывательные данные, включающие перехваченные сообщения кремлевских чиновников. По словам Зеленского, Путин отменил любые ограничения, ранее регулировавшие воздушные операции. «Он сказал: больше никаких правил», – сообщил украинский президент.



Путин приказал атаковать все гражданские объекты в Киеве, чтобы максимально усилить общественное напряжение и дестабилизировать политическую ситуацию в Украине, рассказывали The Economist высокопоставленные украинские чиновники. Поэтому под удары в последние недели попадают не только энергообъекты и склады, но также школы, академия наук, мосты. Пик бомбардировочной кампании ожидается в ноябре.





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