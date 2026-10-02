Суд в Грузии освободил бывшего помощника экс-губернатора Хабаровского края под залог

02.10.2026 12:40





Михаила Тимофеева, которого Россия добивается выдать из Грузии, освободили под залог. За несколько дней до этого Комитет ООН по правам человека попросил Грузию его не экстрадировать



Бывшего помощника экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Михаила Тимофеева выпустили из-под стражи в Грузии. Об этом Paper Kartuli сообщил правозащитник Роман Кисляк. Тимофеев вышел под залог в 50 тысяч лари.



Условия. Кроме залога Тимофеев должен:

▪️ три раза в неделю отмечаться в Генпрокуратуре Грузии;

▪️ находиться дома с 22:00 до 06:00;

▪️ не выезжать из Грузии;

▪️ в течение суток сообщать о смене адреса;

▪️ сдать в прокуратуру паспорт или другой документ, если он у него появится.



Комитет ООН по правам человека 29 сентября попросил Грузию не выдавать Тимофеева России, пока рассматривает его жалобу.



С 2007 по 2011 год Тимофеев работал помощником Фургала. В России его заочно обвинили в соучастии в убийстве бизнесмена Евгения Зори в 2004 году. Следствие считает, что убийство совершили в интересах Фургала. Сам Тимофеев свою вину отрицает. «Мемориал» признал его преследование политически мотивированным.



Тимофеев уехал из России в 2020 году, а в 2024-м переехал в Грузию. В январе 2026 года его задержали в Тбилиси по запросу России. 4 сентября Тбилисский городской суд разрешил экстрадицию, позже это решение оставил в силе Верховный суд.



Защита считает, что в России Тимофееву грозят арест, пытки и несправедливый суд. Кроме того, у Тимофеева инвалидность, и защита опасается, что в российской тюрьме его здоровье ухудшится вплоть до угрозы для жизни.





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