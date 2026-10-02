В Имерети выявили нелегальные производства молочной продукции

02.10.2026 12:46





Национальное агентство продовольствия выявило два нелегальных объекта по производству молочной продукции в Кутаиси и Цхалтубо.



В ходе проверок инспекторы обнаружили критические нарушения. Предприниматели производили мацони и сыр без обязательного признания в Национальном агентстве продовольствия и регистрации в реестре экономической деятельности.



По итогам проверки владельцы объектов были оштрафованы, а производство приостановлено.



Национальное агентство продовольствия заявляет, что проверки нелегальных предприятий продолжаются по всей стране, и призывает бизнес соблюдать требования безопасности пищевой продукции.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





