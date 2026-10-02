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В Имерети выявили нелегальные производства молочной продукции


02.10.2026   12:46


Национальное агентство продовольствия выявило два нелегальных объекта по производству молочной продукции в Кутаиси и Цхалтубо.

В ходе проверок инспекторы обнаружили критические нарушения. Предприниматели производили мацони и сыр без обязательного признания в Национальном агентстве продовольствия и регистрации в реестре экономической деятельности.

По итогам проверки владельцы объектов были оштрафованы, а производство приостановлено.

Национальное агентство продовольствия заявляет, что проверки нелегальных предприятий продолжаются по всей стране, и призывает бизнес соблюдать требования безопасности пищевой продукции.


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