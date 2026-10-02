В Батуми впервые прошёл масштабный фортепианный марафон

02.10.2026 12:53





По инициативе Министерства культуры Аджарии в Батуми впервые состоялся фортепианный марафон, объединивший талантливых молодых пианистов города.



В нём приняли участие 40 учеников, которых предварительно отобрали по результатам прослушиваний. Это воспитанники музыкального училища имени Закариа Палиашвили в Батуми, музыкальной школы имени Реваза Лагидзе и школы искусств имени Мелитона Баланчивадзе.



Юные пианисты исполнили классические произведения известных грузинских и зарубежных композиторов.



На мероприятии присутствовали министр культуры Аджарии Элисо Болквадзе, представители сферы культуры, родители и любители классической музыки.



Элисо Болквадзе поздравила юных музыкантов с участием в первом марафоне и пожелала им дальнейших творческих успехов. По её словам, большое количество участников показывает растущий интерес молодёжи к классической музыке.



Главная цель нового проекта — популяризация классической музыки, поддержка талантливых молодых пианистов и помощь в их профессиональном развитии. Организаторы также рассчитывают, что марафон даст начинающим музыкантам больше возможностей в будущем выйти на профессиональную сцену.





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