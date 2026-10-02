Литва вводит ограничения на покупку недвижимости россиянами

02.10.2026 12:48





Правительство Литвы одобрило законопроект, предусматривающий дополнительные ограничения на приобретение недвижимости гражданами России и Беларуси. Ограничения будут распространяться в том числе на граждан, имеющих вид на жительство в Литве, если речь идёт о недвижимости вблизи стратегически важных объектов.



Решение было принято правительством Литвы 30 сентября. Законопроект подготовлен Министерством иностранных дел в рамках мер, связанных с российской военной агрессией против Украины. Теперь документ должен быть представлен на рассмотрение Сейма.



Согласно предлагаемым изменениям, гражданам России и Беларуси, имеющим литовский вид на жительство, будет ограничена возможность приобретать недвижимость в районах, расположенных рядом с военными полигонами идругими объектами, имеющими значение для национальной безопасности. Цель меры — снизить потенциальные риски, связанные с использованием недвижимости вблизи чувствительных объектов для наблюдения, сбора информации или другой деятельности, представляющей угрозу безопасности.



Для граждан Беларуси законопроект также предусматривает более широкое ограничение: белорусы без вида на жительство в Литве не смогут приобретать недвижимость. Для граждан России аналогичный запрет уже действует — россияне без временного или постоянного ВНЖ не имеют права приобретать недвижимость в Литве. Исключение предусмотрено для случаев получения недвижимости по наследству.



Если Сейм одобрит законопроект, новые правила должны вступить в силу 1 января 2027 года.







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