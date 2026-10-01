Эстония запретила транзит через свою территорию зерна из России и Беларуси

01.10.2026 14:20





Эстония запретила транзит через свою территорию зерна из России и Беларуси, - информацию распространяет министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.



«Россия атакует украинские порты, блокирует экспорт украинского зерна и ищет новые маршруты для собственного зерна. Эстония не будет обеспечивать этот маршрут», - пишет Цахкна в X.



По его словам, страны Балтии совместно работают над тем, чтобы их порты не стали транзитными маршрутами для России.



«Россия не может вести агрессивную войну и ожидать, что мы поддержим её торговые потоки. Мы не будем помогать финансированию её войны и не станем облегчать ей продолжение агрессии», - заявил министр иностранных дел Эстонии.





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