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Великобритания внесла Марата Камболова, Алана Гаглоева и Сергея Толмачёва в санкционный список
01.10.2026 14:37
«Сегодня Великобритания в рамках «санкционного режима в отношении России» вводит санкции против 31 физического и юридического лица, а также судна за деятельность, которая угрожает суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины», — говорится в заявлении посольства Великобритании в Грузии.
По их информации, среди лиц, попавших под санкции, трое связаны с незаконно оккупированными регионами Грузии — Абхазией и Южной Осетией: Марат Камболов, Алан Гаглоев и Сергей Толмачёв.
«Агрессия России против Украины является частью более широкой тенденции, которая выражается в неуважении к суверенитету, территориальной целостности и международно признанным границам соседних стран. В их числе — продолжающаяся оккупация Россией регионов Грузии — Абхазии и Южной Осетии.
Великобритания осуждает попытки России укрепить свой незаконный контроль над оккупированными регионами Грузии, в том числе посредством так называемых «президентских выборов», проведенных 18 сентября в Южной Осетии, и последующих шагов в направлении де-факто аннексии.
Великобритания твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ и продолжает привлекать Россию к ответственности за ее действия», — говорится в заявлении британского посольства.
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