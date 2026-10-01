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Великобритания внесла Марата Камболова, Алана Гаглоева и Сергея Толмачёва в санкционный список


01.10.2026   14:37


«Сегодня Великобритания в рамках «санкционного режима в отношении России» вводит санкции против 31 физического и юридического лица, а также судна за деятельность, которая угрожает суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины», — говорится в заявлении посольства Великобритании в Грузии.

По их информации, среди лиц, попавших под санкции, трое связаны с незаконно оккупированными регионами Грузии — Абхазией и Южной Осетией: Марат Камболов, Алан Гаглоев и Сергей Толмачёв.

«Агрессия России против Украины является частью более широкой тенденции, которая выражается в неуважении к суверенитету, территориальной целостности и международно признанным границам соседних стран. В их числе — продолжающаяся оккупация Россией регионов Грузии — Абхазии и Южной Осетии.

Великобритания осуждает попытки России укрепить свой незаконный контроль над оккупированными регионами Грузии, в том числе посредством так называемых «президентских выборов», проведенных 18 сентября в Южной Осетии, и последующих шагов в направлении де-факто аннексии.

Великобритания твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ и продолжает привлекать Россию к ответственности за ее действия», — говорится в заявлении британского посольства.


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