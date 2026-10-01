Программа мероприятий «Тбилисоба 2026»

01.10.2026 14:26





Народный праздник «Тбилисоба 2026» в этом году пройдет в столице 3–4 октября. Основные мероприятия состоятся в парке Рике и на площади Орбелиани.



Церемония награждения почетных граждан Тбилиси состоится 4 октября в 20:00.



Тбилисская мэрия публикует программу основных мероприятий:



Площадь Орбелиани



3–4 октября — 12:00–23:00



• Гастрономический фестиваль

• Зона сыра и вина

• Пивная зона

• Предпринимательский маркет

• Тбилисская мастерская

• «Сладости Орбелиани»

• Кулинарный мастер-класс

• Тематические фотозоны

• Праздничные инсталляции

• Детская развлекательная зона и активности

• Детские концерты

• Театрализованные представления/перформансы

• Детские воркшопы (12:00–19:00)

• Зона детских сладостей

• Аттракционы

• Зона посольства Италии (итальянская кухня, мастер-классы, музыка)

• «Гардения Шеварднадзе» — проект «Осенний Тбилиси»

• Электронная музыка



3 октября — улица Георгия Атонели (сцена площади Орбелиани)



13:00 — детский концерт

15:00 — вокально-инструментальный концерт биг-бэнда мэрии Тбилиси

20:00 — вечерний концерт



4 октября — улица Георгия Атонели (сцена площади Орбелиани)



13:00 — детский концерт

20:00 — вечер городской музыки



Парк Рике



3–4 октября



12:00–23:00



• «Большая кухня Тбилиси»

• «Street Food Тбилиси»

• Кулинарный мастер-класс

• Гастрономический фестиваль

• Зона сыра и вина

• Пивная зона

• Предпринимательский маркет

• Тбилисская мастерская

• Тематические фотозоны

• Праздничные инсталляции, арка и аллея

• Кафе приключений

• Трасса для внедорожных приключений

• «Сладкий Тбилиси» — детская зона сладостей



Детская развлекательная зона и активности



Детские концерты

Театрализованные представления/перформансы

Детские воркшопы (12:00–19:00)



Спортивные активности:



• Криоба (грузинское боевое искусство)

• Шахматы

• Нарды

• Грузинская борьба

• Мини-гольф

• Настольный теннис



• Авто-мотофестиваль



• Аттракционы

• Электронная музыка



3–4 октября — детская программа



12:00–18:00 — фотобудка, гифы, аквагрим и мастер-класс по изготовлению фигур из воздушных шаров

12:00 — торжественное открытие мероприятия: шоу барабанщиков и шествие сказочных персонажей

14:00 — шоу клоунов

14:30 — спектакли «Комбле», «Циккара»

15:00 — шоу барабанщиков

15:30 — шоу мыльных пузырей

16:00 — шоу иллюзионистов

17:30 — химическая лаборатория (шоу с азотом)

18:00 — шоу барабанщиков



Музыкальная программа в парке Рике — 3–4 октября



13:00 — детский концерт

18:00 — концерт исполнителей грузинской эстрады



Площадь Европы и Метехский мост — 3 октября, 12:00–23:00



• Ассоциация байкеров Грузии — любительские и развлекательные соревнования для мотоциклов круизерного и эндуро-типов

• Мото- и автoвыставочные зоны

• Фотовыставка, посвященная истории мотоциклов

• Художественная выставка, выполненная грузинскими любителями мотоциклов



4 октября — 12:00–23:00



• Enduro Club Georgia — соревнования по эндуро

• Четвертый, заключительный этап соревнований в дисциплинах эндуро и детское эндуро

• Специально оборудованная сложная гоночная трасса

• Награждение победителей



Легвтахеви и прилегающая к Абанотубани территория — 3–4 октября



12:00–20:00 — выставка-продажа «Тбилисское многообразие»

12:00–20:00 — культурно-творческое пространство:

• объемные праздничные декорации

• тематические проекции

• перформансы



Площадь Гудиашвили



3–4 октября



12:00–23:00



• Открытый кинотеатр

• Объемные праздничные декорации

• Предпринимательский маркет

• Гастрономический фестиваль

• Зона сыра и вина

• Пивная зона



Сцена площади Гудиашвили



3 октября



20:00 — музыкальная группа «Ребята улыбки»

21:00 — Саломе Гоциридзе и группа



4 октября



20:00 — «Элис Бэнд»

21:00 — «Чако Бэнд»



4 октября в 20:00 состоится церемония награждения почетных граждан Тбилиси.







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