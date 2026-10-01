ЕС готовит новый подход к расширению: кандидатам могут предоставить поэтапный доступ к единому рынку

01.10.2026 12:27





Новая инициатива президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен предусматривает новый подход к политике расширенияЕС и поэтапный доступ стран-кандидатов к единому рынку ЕС — Single Market — ещё до их полноценного вступления в Союз. Об этом сообщает Politico со ссылкой на рабочий документ Еврокомиссии.



В отличие от традиционного подхода, при котором кандидатыполучали основные экономические преимущества после полного вступления в ЕС, новая инициатива предусматривает начало экономической интеграции ещё до завершения политического процесса присоединения.



Цель инициативы — ускорить экономический рост стран-кандидатов, привлечь инвестиции и приблизить их экономики к экономике ЕС параллельно с процессом вступления. Речь, в частности, идёт об Украине, Молдове и странах Западных Балкан.



Новый подход предполагает принцип «больше за большее»: доступ к отдельным секторам единого рынка будет напрямую связан с проводимыми странами реформами. Преимущества будут получать государства, которые эффективно реализуют законодательные, судебные и экономические реформы, а также обеспечивают верховенство закона.



Поэтапный доступ может охватывать такие ключевые сферы, как свободное перемещение товаров и услуг, цифровой единыйрынок, энергетические и транспортные сети, а также участие в отдельных финансовых и инвестиционных программах ЕС.



Согласно проекту Еврокомиссии, экономические преимущества для стран-кандидатов также будут зависеть от их поддержки внешнеполитических целей ЕС. Доступ к единому рынку, в свою очередь, может быть связан с тем, чтобы эти страны не передавали ключевые технологии враждебным государствам и торговым конкурентам.



«По мере углубления промышленной и рыночной интеграции участие в чувствительных секторах должно сопровождаться сотрудничеством в сфере проверки инвестиций (скрининга), экспортного контроля, реализации санкций и защиты чувствительных технологий», — говорится в документе.



В нём также отмечается, что при оценке доступа необходимо учитывать стратегическое соответствие, критические зависимости и способность управлять рисками, связанными с инфраструктурой и цепочками поставок. Если соответствующие условия не выполняются,масштабы участия могут быть скорректированы.



Как пишет Politico, общий смысл нового подхода заключается в том, что экономические преимущества будут носить условный характер. Они могут быть ограничены или отозваны, если страны-кандидаты допустят демократический откат или будут передавать чувствительные технологии недружественным правительствам.



Четыре страны получат отдельные дорожные карты



Параллельно Еврокомиссия в рамках нового подхода к расширению готовит специальные дорожные карты для четырёх стран, которые считаются наиболее продвинутыми на пути к членству в ЕС: Черногории, Албании, Украины и Молдовы.



Новая инициатива предполагает дифференциацию между странами-кандидатами и предоставление им более чёткого поэтапного плана, направленного на ускорение процесса вступления.



Дорожные карты должны предусматривать:



• Чёткие сроки и приоритеты: в документах будут определены ориентировочные сроки завершения отдельных групп реформ — так называемых переговорных кластеров — и конкретные результаты, которых необходимо достичь.



• Гарантии для стран-кандидатов: при успешном выполнении предусмотренных реформ страны смогут рассчитыватьна продвижение процесса вступления.



• Обязательства государств — членов ЕС: дорожные карты будут предусматривать обязательства и для действующих членов ЕС, от которых зависит дальнейшее продвижение переговорного процесса.



• Целевые сроки: для наиболее продвинутых стран предусматриваются конкретные ориентиры по завершению работы и дальнейшей интеграции.



Какие страны не получат такие дорожные карты



Согласно информации, приведённой Politico, отдельные дорожные карты на данном этапе не предусматриваются для Грузии, Турции, Сербии, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины и Косово.



В случае Грузии позиция ЕС уже официально сформулирована. Еврокомиссия отмечает, что процесс вступления страны в ЕС фактически остановлен, а дальнейшее продвижение зависит от возвращения на европейский путь и проведениянеобходимых реформ.







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