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В 2027 году вырастут зарплаты и государственно-политических должностных лиц
01.10.2026 12:18
Согласно первоначальной версии проекта государственного бюджета на 2027 год, с будущего года базовый должностной оклад в публичном секторе увеличивается и составит 1 735 лари.
В результате зарплаты лиц, занятых в государственном секторе, вырастут до 8,4%, а фонд оплаты труда увеличится на 395 млн лари.
За повышением должностного оклада автоматически следует и увеличение зарплат государственно-политических должностных лиц, поскольку они привязаны к базовой оплате на государственной службе и устанавливается путём умножения на установленный законом коэффициент.
В результате в 2027 году зарплата президента Грузии составит 17 350 лари в месяц (установленная базовая оплата, умноженная на коэффициент 10), или 208 200 лари в год.
По той же формуле зарплата премьер-министра и председателя парламента также составит 17 350 лари в месяц, или 208 200 лари в год.
Что касается зарплат министров, в этом случае другой коэффициент, он составляет 8,5 и в результате зарплата министров составит 14 747.5 лари в месяц, или 176 970 лари в год.
Согласно той же формуле и первоначальной версии проекта бюджета, зарплата члена парламента составит 13 880 лари в месяц, или 166 560 лари в год.
Напомним, что заявленное увеличение пенсии с будущего года составляет 20 лари для лиц до 70 лет и 60 лари для лиц, старше 70 лет.
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