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Каладзе отметил 14-летие пребывание «Грузинской мечты» у власти специальным заявлением
01.10.2026 12:11
14 лет назад грузинский народ сделал исторический выбор и доверил управление страной «Грузинской мечте» - за 14 лет мы многое прошли - были трудности, вызовы, победы и успехи, конечно, были и ошибки. Но одно никогда не менялось - защита интересов Грузии и ответственность перед нашим населением, - об этом генеральный секретарь «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе пишет в социальной сети, откликаясь на 14-летие прихода «Грузинской мечты» к власти.
Каха Каладзе поздравляет членов «Грузинской мечты» с 1 октября и благодарит каждого из них за преданность.
«1 октября - день, который оставил особый след в новейшей истории Грузии.
14 лет назад грузинский народ сделал исторический выбор и доверил управление страной «Грузинской мечте».
Говоря об этом дне, невозможно не отметить особую роль господина Бидзины Иванишвили. Именно с именем Бидзины Иванишвили, его решением и объединившимися вокруг него людьми связано политическое событие 1 октября 2012 года, за которым стояли огромная ответственность и усилия.
За эти 14 лет мы многое прошли - были трудности, вызовы, победы и успехи, конечно, были и ошибки. Но одно никогда не менялось - защита интересов Грузии и ответственность перед нашим населением.
Для меня эти годы - не просто годы в политике и во власти. Это ежедневный труд, забота о доверии множества людей и огромная ответственность перед ними.
Нашей главной силой всегда был и будет грузинский народ.
Спасибо каждому человеку за доверие, поддержку и здоровую критику. Спасибо всем, кто все эти годы стоял рядом с нами и сегодня продолжает бороться за лучшее будущее Грузии.
Поздравляю с 1 октября большую семью «Грузинской мечты» !! Спасибо каждому из вас за преданность, самоотверженность и за дело, которому вы служите с ответственностью.
Желаю мира, здоровья, успехов и еще больше усилий во благо нашей страны и общества!», - пишет Каха Каладзе.
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