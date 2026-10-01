В Илмазло продолжаются археологические исследования

01.10.2026 14:46





В расположенном у села Илмазло Марнеульского муниципалитета многослойном поселении заместитель генерального директора Национального агентства охраны культурного наследия Паата Гаприндашвили вместе с руководителем экспедиции Георгием Гогочури ознакомился с ходом археологических работ.



Исследование поселения Илмазло началось в 2020 году и периодически продолжается. В настоящее время раскопана площадь около 700 кв. м. Выявленные в результате археологических раскопок культурные слои и структуры относятся к шести различным эпохам, что придает памятнику особое научное значение.



Самые ранние находки относятся к середине III тысячелетия до н. э. и представлены святилищем и хозяйственной ямой. Следующая хронологическая группа относится к железному веку и датируется VIII–VII веками до н. э. Также обнаружены захоронения конца античного периода и эллинистической эпохи.



Поселение было обнаружено в 2011 году в ходе нового строительства. Оно расположено на естественном холме у реки Куры. По предположению исследователей, на холме поселения также должны существовать строительные слои, относящиеся к указанным эпохам. Их выявление станет одним из важных направлений дальнейших археологических исследований.



«Систематическое изучение многослойного поселения Илмазло важно не только с точки зрения исследования истории конкретного памятника и археологических культур, но и для более глубокого изучения процессов исторического развития правобережья Куры и региона Квемо-Картли», — говорится в информации, распространенной Национальным агентством охраны культурного наследия.



Археологическое исследование многослойного поселения Илмазло проводит Национальный музей Грузии.







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