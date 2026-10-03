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Кирцхалия о письме ALDE: Нас мало интересуют их бездарные и совершенно необоснованные пакеты санкций


03.10.2026   22:53


Нас мало интересуют эти их бездарные и совершенно необоснованные пакеты санкций, из года в год или из месяца в месяц. Они это прекрасно знают. Никакие санкционные пакеты не заставят нас свернуть с курса, который мы проводим по заказу нашего общества, - так лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия отреагировал на призыв «Альянса европейских либеральных и демократических партий» - ALDE Party к Евросоюзу ввести целевые санкции в отношении лиц, ответственных за репрессии и подрыв демократии в Грузии.

«Нас не должны удивлять подобные заявления ALDE и политической элиты в ЕС. Вероятно, они забывают, что на протяжении лет наша страна подвергается с их стороны прямым несправедливым нападкам. Нас, особенно правящую команду, будь то законодательный орган или исполнительная власть, мало интересуют эти их бездарные и совершенно необоснованные пакеты санкций, которые из года в год или из месяца в месяц. Они это прекрасно знают. Никакие санкционные пакеты не заставят нас свернуть с курса, который мы проводим по заказу нашего общества. И они должны хорошо знать, что этот запрос в силе и сегодня и этот заказ - мирное развитие нашей страны, продвижение вперед и благополучие каждого нашего гражданина, а самое главное - объединение нашей страны мирным путем», - заявил Кирцхалия.


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