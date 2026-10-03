В 4 муниципалитетах Грузии, где прошли промежуточные выборы, закрылись избирательные участки

03.10.2026 22:38





В четырех муниципалитетах Грузии - Вани, Цалка, Дманиси и Ахмета, где прошли промежуточные выборы в сакребуло, закрылись избирательные участки.



Выборы проводились по мажоритарной системе.



Избиратели выбирали 4 мажоритарных членов сакребуло данных муниципалитетов. К промежуточным выборам во всех четырех избирательных округах в общей сложности были открыты семь избирательных участков, четыре из них - в Цалке. Избирательные участки были открыты в Ахмета - в селе Касрисцкали, в Дманиси - между селами Велиспири и Ганахлеба, в Цалке - в селах Имера, Барети, Сабечиси и Ливади, в Вани - в селе Перета.



Использовалась как электронная, так и традиционная модель голосования. На 3 избирательных участках Цалки и на избирательном участке Вани использованы аппараты электронной верификации и подсчета голосов.



Общее количество избирателей составляет 2 225 человек. С просьбой о переносной урне в избирательную администрацию обратились 50 избирателей.



Для выборов были зарегистрированы 7 кандидатов в мажоритарные депутаты, выдвинутые двумя политическими партиями. В Дманиси, Цалке и Вани зарегистрированы кандидаты от избирательных субъектов «Грузинская мечта» и «Сильная Грузия - Лело», а в Ахмета зарегистрирован только кандидат от «Грузинской мечты».





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