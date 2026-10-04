Папуашвили: Сегодня 4 октября - День, когда пытались захватить Грузию, но пали сами

04.10.2026 11:31





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили прокомментировал в социальных сетях события, произошедшие 4 октября 2025 года.



«Сегодня 4 октября — день, когда попытались свергнуть Грузию, но свергли самих себя», — написал Папуашвили, прикрепив к публикации соответствующее видео.



4 октября, параллельно с проведением выборов в органы местного самоуправления, движение «Проспект Руставели» организовало акцию протеста под названием «Народное собрание». Граждане первоначально собрались на площади Свободы.



После выступления одного из представителей организационной группы Муртаза Зоделава, который призвал собравшихся переместиться к улице Атонели и «принять ключи от президентского дворца», часть участников протеста направилась к резиденции президента. Несколько человек прорвали ограждение во дворе дворца.



В связи с данными событиями были задержаны Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, член «Единого национального движения» Ираклий Надирадзе, один из лидеров партии «Стратегия Агмашенебели» Паата Манджгаладзе, Лаша Беридзе, а также десятки других активистов.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





