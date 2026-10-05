У тюрьмы в Рустави протест из-за обвинений в сексуальном насилии над заключенным

05.10.2026 16:21





В Грузии около тюрьмы №6 в Рустави продолжаются акции в поддержку 36-летнего Георгия Давитадзе. Его семья утверждает, что заключенного сексуально избили сотрудники учреждения и требует перевести его в другую тюрьму, а также провести независимое расследование.



Давитадзе заявил, что 21 декабря 2025 года около десяти конвоиров подвергли его сексуальному насилию в комнате деэскалации. По его словам, произошедшее зафиксировали камеры, а позже он пытался совершить самоубийство. Подробнее об этом здесь.



Специальная пенитенциарная служба Грузии категорически отвергает обвинения. Ведомство заявляет, что никакого физического или сексуального насилия в отношении Давитадзе не было, и опубликовало записи с камер за 21 декабря. При этом опубликованное видео не содержит звука.



Омбудсмен Грузии Леван Иоселиани сообщил, что его сотрудники изучили записи. Они не обнаружили подтверждений описанного Давитадзе насилия, однако омбудсмен подчеркнул, что обстоятельства произошедшего должны быть установлены в рамках полноценного расследования. После обращения омбудсмена прокуратура начала расследование.



Более десяти грузинских общественных организаций потребовали провести независимое и эффективное расследование. Они заявили, что опубликованное пенитенциарной службой видео не может заменить полноценную проверку всех обстоятельств дела.



Ситуация вновь обострилась 4 октября: пенитенциарная служба сообщила, что Давитадзе в присутствии сотрудника намеренно проглотил небольшой неопознанный предмет. Ему предложили перевести его в клинику, но он отказался. Сейчас за его состоянием круглосуточно наблюдают медики тюрьмы.



Родственники Давитадзе продолжают требовать его перевода и отставки руководителя тюрьмы №6.





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