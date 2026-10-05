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Папуашвили отправился в Танзанию
05.10.2026 15:30
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили вместе с парламентской делегацией отправился принять участие в 153-й Ассамблее Межпарламентского союза (IPU), которая пройдёт в городе Аруша, Танзания.
По информации пресс-службы, председатель парламента выступит на генеральных дебатах и примет участие в выборах президента Межпарламентского союза.
В рамках визита председатель парламента проведёт также двусторонние встречи. В состав парламентской делегации Грузии, которую возглавляет Шалва Папуашвили, входят председатель комитета парламента по внешним связям Николоз Самхарадзе и председатель комитета по образованию, науке и делам молодёжи Мариам Лашхи.