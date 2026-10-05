Каладзе: С Европой мы хотим только дружеских и партнерских отношений

05.10.2026 15:19





Важно, чтобы отношения с Евросоюзом начались с чистого листа, - заявил СМИ мэр Тбилиси Каха Каладзе, говоря об отношениях с ЕС с учетом совместного обращения «Альянса европейских либералов и демократов» (ALDE) и «Европейского либерального форума», в котором они призывают ввести целенаправленные санкции против представителей власти «Грузинской мечты».



По словам Каладзе, в том, что касается восстановления отношений с Евросоюзом, «Грузинская мечта» прямо говорит, что важно, чтобы отношения начались с чистого листа.



«Отношения с грузинским государством должны основываться на правде и справедливости, так, чтобы кто-то не смотрел на нас свысока и не возмущался тем, что страна не присоединилась к европейским санкциям и не нанесла ущерб собственной экономике, что мы не приняли во внимание их угрозы относительно открытия второго фронта. Мы хотим только дружественных, партнерских отношений», - заявил Каха Каладзе.



По его словам, люди, которые призывают ввести санкции против представителей грузинской власти, отличаются враждебным отношением к грузинскому народу.



«Заявления этих людей обычно насыщены ложью. Например, когда мы требовали конкретных аргументов, когда они выступали против принятых нами законодательных изменений, связанных с прозрачностью, мы просили представить конкретные аргументы, они этого сделать не смогли. У них и нет аргументов, они просто выполняют те поручения, которые им дают против страны. Что касается персональных санкций, это их решение, и этим никто нас не запугает. Главное - проводить такую политику, которая позволит нам сохранить мир и осуществить экономическое развитие страны», - отметил Каха Каладзе.





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