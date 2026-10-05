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Кавказский университет опровергает информацию об отравлении студентов
05.10.2026 15:13
Хотим четко заявить, что распространенная информация о предполагаемом отравлении студентов или массовой интоксикации иного характера на территории университета не соответствует действительности, - об этом говорится в официальном заявлении, распространённом Кавказским университетом.
«Кавказский университет откликается на распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вечеринке для первокурсников, которая прошла на территории университета. Хотим четко заявить, что распространенная информация о предполагаемом отравлении студентов или массовой интоксикации иного характера на территории университета не соответствует действительности.
В ходе мероприятия у нескольких студентов отмечалось плохое самочувствие в результате алкогольного опьянения, в связи с чем им была оказана соответствующая медицинская помощь. Здоровью студентов ничего не угрожает.
Кавказский университет сотрудничает с соответствующими ведомствами и в случае необходимости предоставит им всю соответствующую информацию. В связи с этим также будет сделано официальное заявление МВД.
Призываем СМИ и общественность не распространять непроверенную информацию и предположения как подтвержденные факты, поскольку подобные сообщения необоснованно наносят ущерб репутации как студентов, так и университета», - говорится в заявлении.
Для справки, Министерство внутренних дел начало расследование по факту предполагаемой интоксикации студентов Кавказского университета. Как сообщили «Интерпрессньюс» в ведомстве, следствие ведётся по статье 124 Уголовного кодекса, которая подразумевает причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
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