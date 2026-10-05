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США вывели бомбардировщики B-1 с военной базы в Великобритании
05.10.2026 11:24
Соединённые Штаты вывели бомбардировщики B-1 с авиабазы RAF Fairford в Великобритании после того, как там были задержаны несколько человек, подозреваемых в подготовке террористических актов, сообщает Reuters.
На авиабазе RAF Fairford, расположенной к северо-западу от Лондона, были размещены 12 бомбардировщиков B-1. Эти самолёты использовались для нанесения ударов США по Ирану.
«Из соображений оперативной безопасности мы не могли в режиме реального времени подтверждать перемещение наших военных ресурсов и сил, однако теперь можем подтвердить, что все американские бомбардировщики, размещённые на RAF Fairford, вернулись в Соединённые Штаты, на свои базы», - отметил пресс-секретарь Пентагона.
По информации The Wall Street Journal, самолёты были выведены с базы на фоне обеспокоенности по поводу безопасности, связанной с предполагаемым террористическим заговором против объекта. Премьер-министр Энди Бернэм в среду заявил, что у Великобритании есть «твердые признаки» причастности Ирана к предполагаемому заговору против базы. Иран назвал обвинения необоснованными и вызвал британского посла в Тегеране в Министерство иностранных дел.
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