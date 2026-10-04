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Каладзе: Звание Почетного гражданина – это не просто награда, это благодарность Тбилиси людям, посвятившим часть своей жизни этому городу
04.10.2026 22:35
Мэр столицы Грузии Каха Каладзе наградил почетных тбилисцев на торжественном приеме, приуроченном к празднику «Тбилисоба».
Каладзе поздравил собравшихся гостей с «Тбилисобой».
По его словам, быть тбилисцем означает нести ответственность перед своим городом – любить, заботиться о нем и защищать его, а почетное гражданство Тбилиси – это особая честь и одновременно ещё большая ответственность.
«Душу города создают люди. И самым большим богатством Тбилиси всегда были и будут его люди. Для меня, как мэра Тбилиси, большая честь сказать сегодня от имени нашего города одно очень простое, но самое важное слово этим людям — спасибо. Спасибо за все, что вы дали Тбилиси. Спасибо за тот след, который вы оставили в этом городе. И спасибо за то, что вы сделали Тбилиси еще более особенным городом благодаря вашей работе», — сказал Каха Каладзе.
Звание Почетного гражданина Тбилиси в этом году было присвоено 32 лицам.
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