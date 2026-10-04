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Грузия и Турция подписали новое соглашение о сотрудничестве в сфере образования


04.10.2026   18:57


2 октября 2026 года правительства Грузии и Турции подписали соглашение, направленное на дальнейшее укрепление сотрудничества между двумя странами в сфере образования.

Документ подписали министр образования, науки и молодёжи Грузии Гиви Миканадзе и министр национального образования Турции Юсуф Текин.

Соглашение предусматривает дальнейшее развитие образовательных и культурных связей между Грузией и Турцией, а также создание новых возможностей для школьников и представителей образовательной сферы двух стран.

Ожидается, что договор станет основой для расширения совместных образовательных инициатив и дальнейшего сотрудничества между профильными ведомствами Грузии и Турции.


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