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МВД Грузии сообщает о задержании одного человека по обвинению в вымогательстве
04.10.2026 18:55
МВД Грузии сообщает о задержании одного человека по обвинению в вымогательстве.
По данным ведомства, житель муниципалитета Марнеули распространял в соц.сетях фотографии личного характера своих односельчан и требовал деньги за их удаление.
Как заявили в МВД, общий ущерб составил около 2 000 ₾.
Расследование ведётся по ч. 1 ст. 181 УК Грузии, до четырёх лет тюрьмы
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