МВД Грузии сообщает о задержании одного человека по обвинению в вымогательстве

04.10.2026 18:55





МВД Грузии сообщает о задержании одного человека по обвинению в вымогательстве.



По данным ведомства, житель муниципалитета Марнеули распространял в соц.сетях фотографии личного характера своих односельчан и требовал деньги за их удаление.



Как заявили в МВД, общий ущерб составил около 2 000 ₾.



Расследование ведётся по ч. 1 ст. 181 УК Грузии, до четырёх лет тюрьмы





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