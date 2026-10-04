Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

МВД Грузии сообщает о задержании одного человека по обвинению в вымогательстве


04.10.2026   18:55


МВД Грузии сообщает о задержании одного человека по обвинению в вымогательстве.

По данным ведомства, житель муниципалитета Марнеули распространял в соц.сетях фотографии личного характера своих односельчан и требовал деньги за их удаление.

Как заявили в МВД, общий ущерб составил около 2 000 ₾.

Расследование ведётся по ч. 1 ст. 181 УК Грузии, до четырёх лет тюрьмы


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна