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В тюрьме №17 в Рустави нашли мёртвым заключённого
04.10.2026 18:55
В тюрьме №17 в Рустави нашли мёртвым заключённого. Об этом TV Pirveli сообщили родственники погибшего.
По словам тёти заключённого, в пятницу семье сообщили, что осуждённого Иакоба Гуледани нашли мёртвым в камере
По словам родственницы, сотрудники тюрьмы сообщили, что утром Гуледани выпил кофе, затем зашёл в туалет и долго не выходил. После того как дверь открыли, его якобы обнаружили повешенным.
Она не верит в версию о самоубийстве и отметила, что он провёл в тюрьме около трёх с половиной лет и должен был выйти на свободу через два-три месяца.
Пресс-служба Министерства юстиции подтвердила TV Pirveli, что в пенитенциарном учреждении №17 в Рустави действительно скончался заключённый. В ведомстве сообщили, что по факту произошедшего уже начато расследование.
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