Звание почетного гражданина Тбилиси присвоено 32 лицам

04.10.2026 22:35





Мэр столицы Каха Каладзе наградил почетных тбилисцев на торжественном приеме, организованном по случаю праздника «Тбилисоба».



В этом году данного статуса удостоились 32 гражданина.



Каха Каладзе поздравил собравшихся гостей с «Тбилисоба». Он поблагодарил всех, кто ежедневно вносит свой вклад в развитие города.



В этом году почетными гражданами Тбилиси стали:



Рамаз Хецуриани — доктор медицинских наук, профессор;

Давид Горделадзе — врач, терапевт, доктор медицинских наук, профессор;

Михаил Килосанидзе — звукорежиссер;

Нино Салуквадзе — спортсменка, олимпийская чемпионка;

Нугзар Рухадзе — журналист, дипломат;

Владимир Папава — ученый, доктор экономических наук, профессор;

Лери Хабелов — спортсмен;

Иване Кузанов — врач, пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор;

Автандил Деметрашвили — юрист, профессор;

Юрий Осипов — фехтовальщик;

Кира Андроникашвили — актриса, искусствовед;

Реваз Клдиашвили — инженер-химик, прозаик, драматург;

Мамука Микеладзе — художник-монументалист;

Ирма Гуриели — журналист, актриса;

Яно Алибегашвили — певец, оперный солист;

Георгий Коркадзе — музыкант;

Давид Метревели — врач, эндокринолог;

Мурман Геленидзе — художник;

Леван Джапаридзе — инженер, ученый, доктор технических наук;

Тариэл Онашвили — певец;

Гиви Шугаров — инженер, политик;

Нугзар Медзмариашвили — художник-монументалист;

Тенгиз Асатиани — врач, репродуктолог, акушер-гинеколог;

Эдишер Мачаидзе — спортивный судья, профессор;

Элгуджа Адамия — врач, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, профессор;

Реваз Джавахишвили — ученый, доктор экономических наук;

Бессарион Дочвири — ученый, доктор физико-математических наук;

Георгий Алибегашвили — профессор, доктор филологических наук;

Зураб Гошадзе — поэт, филолог;

Рамаз Хуродзе — инженер, ученый, доктор технических наук, профессор;

Григол (Гия) Мургулия — педагог, доктор филологических наук;

Джемал Дзагания — доктор педагогических наук, профессор.



Помимо грамот, подтверждающих звание почетного гражданина Тбилиси, Каха Каладзе вручил награжденным символические ключи от столицы.









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