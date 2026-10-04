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Звание почетного гражданина Тбилиси присвоено 32 лицам
04.10.2026 22:35
Мэр столицы Каха Каладзе наградил почетных тбилисцев на торжественном приеме, организованном по случаю праздника «Тбилисоба».
В этом году данного статуса удостоились 32 гражданина.
Каха Каладзе поздравил собравшихся гостей с «Тбилисоба». Он поблагодарил всех, кто ежедневно вносит свой вклад в развитие города.
В этом году почетными гражданами Тбилиси стали:
Рамаз Хецуриани — доктор медицинских наук, профессор;
Давид Горделадзе — врач, терапевт, доктор медицинских наук, профессор;
Михаил Килосанидзе — звукорежиссер;
Нино Салуквадзе — спортсменка, олимпийская чемпионка;
Нугзар Рухадзе — журналист, дипломат;
Владимир Папава — ученый, доктор экономических наук, профессор;
Лери Хабелов — спортсмен;
Иване Кузанов — врач, пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор;
Автандил Деметрашвили — юрист, профессор;
Юрий Осипов — фехтовальщик;
Кира Андроникашвили — актриса, искусствовед;
Реваз Клдиашвили — инженер-химик, прозаик, драматург;
Мамука Микеладзе — художник-монументалист;
Ирма Гуриели — журналист, актриса;
Яно Алибегашвили — певец, оперный солист;
Георгий Коркадзе — музыкант;
Давид Метревели — врач, эндокринолог;
Мурман Геленидзе — художник;
Леван Джапаридзе — инженер, ученый, доктор технических наук;
Тариэл Онашвили — певец;
Гиви Шугаров — инженер, политик;
Нугзар Медзмариашвили — художник-монументалист;
Тенгиз Асатиани — врач, репродуктолог, акушер-гинеколог;
Эдишер Мачаидзе — спортивный судья, профессор;
Элгуджа Адамия — врач, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, профессор;
Реваз Джавахишвили — ученый, доктор экономических наук;
Бессарион Дочвири — ученый, доктор физико-математических наук;
Георгий Алибегашвили — профессор, доктор филологических наук;
Зураб Гошадзе — поэт, филолог;
Рамаз Хуродзе — инженер, ученый, доктор технических наук, профессор;
Григол (Гия) Мургулия — педагог, доктор филологических наук;
Джемал Дзагания — доктор педагогических наук, профессор.
Помимо грамот, подтверждающих звание почетного гражданина Тбилиси, Каха Каладзе вручил награжденным символические ключи от столицы.
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