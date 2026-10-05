Полиция раскрыла факт убийства в Гардабанском муниципалитете, задержан один человек

05.10.2026 11:17





Полиция задержала в Гардабанском муниципалитете ранее судимого мужчину по обвинению в умышленном убийстве.



Следствие установило, что обвиняемый во время словесной ссоры нанес молодому мужчине телесные повреждения с использованием холодного оружия. В результате полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.



В результате проведенных оперативных мероприятий и следственных действий правоохранители задержали предполагаемого виновника преступления в качестве обвиняемого.



Расследование ведется по статье 108 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.





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