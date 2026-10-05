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Полиция раскрыла факт убийства в Гардабанском муниципалитете, задержан один человек
05.10.2026 11:17
Полиция задержала в Гардабанском муниципалитете ранее судимого мужчину по обвинению в умышленном убийстве.
Следствие установило, что обвиняемый во время словесной ссоры нанес молодому мужчине телесные повреждения с использованием холодного оружия. В результате полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
В результате проведенных оперативных мероприятий и следственных действий правоохранители задержали предполагаемого виновника преступления в качестве обвиняемого.
Расследование ведется по статье 108 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.
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