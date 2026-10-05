Министр юстиции: Закон предусматривает проверку заключенного перед помещением в комнату деэскалации

05.10.2026 16:20





Вы видели кадры, где видно, что он сопротивлялся проведению процедуры, соответственно, государство применило принуждение - следствие установит, была ли применена пропорциональная сила, необходимо ли было столько людей, - заявил журналистам министр юстиции Паата Салия в связи с делом осуждённого Георгия Давитадзе.



Как отметил министр, закон предусматривает проверку, осмотр заключённого перед его помещением в комнату деэскалации.



«Государство, Министерство юстиции и Пенитенциарная служба на каждое подобное заявление реагируют надлежащим образом и незамедлительно, и дело заключённого Давитадзе началось не сейчас. Расследование было начато незамедлительно и продолжается. Насколько мне известно, это комплексное расследование и осуществляется ряд процессуальных действий. Чтобы мы знали, что произошло в том эпизоде, важно дождаться результатов расследования. Сложилась определённая ситуация, когда Пенитенциарная служба решила, что ему необходимо успокоиться в комнате деэскалации. Есть претензии, что против него было применена сила со стороны большого числа людей - закон предусматривает проверку, осмотр заключённого перед помещением в комнату деэскалации. Вы видели кадры, на которых видно, что он сопротивлялся осуществлению этой процедуры, соответственно, государство применило принуждение.



Что касается количества людей в комнате, само по себе это не свидетельствует о том, что против него было применено какое-либо насилие. Вы видели, что заключённый выражал протест и не давал возможности сотрудникам Пенитенциарной службы выполнить предусмотренные законом обязанности. Вопрос проверки будет исчерпан, когда завершится расследование.



Идет следствие, оно установит, была ли применена пропорциональная сила, необходимо ли было такое количество людей, требовалось ли меньше сотрудников. Расследование установит, имело ли место в данном случае нарушение прав заключённого. Всё это установит следствие», - заявил Паата Салия.





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