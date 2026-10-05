В Украине мужчину приговорили к 10 годам за попытку убить грузинского бойца по заказу ФСБ

05.10.2026 17:46





Корабельный районный суд Николаева приговорил к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества военнослужащего, который пытался убить гражданина Грузии Георги Парцвания.



Согласно результатам расследования, покушение было совершено по заказу российских спецслужб.



Нападение произошло вечером 14 января 2026 года. По данным суда, обвиняемый, который на тот момент служил механиком-водителем в звании солдата, поджидал Георгия Парцвания возле одного из домов в Николаеве. Когда тот подъехал на автомобиле, нападавший подошёл к машине и выстрелил через лобовое стекло в сторону водительского места.



Пуля попала в переднюю стойку автомобиля и срикошетила. После первого выстрела оружие дало сбой, и нападавший не смог выстрелить повторно.



Перед покушением с Георгием Парцвания долго переписывалась девушка. Именно она пригласила его на встречу в Николаеве. Он приехал из Одессы и ждал её возле дома, однако вместо девушки к нему подошёл вооружённый мужчина.



Следствие утверждает, что убийство планировалось из корыстных мотивов, по предварительному сговору группы лиц и «по прямому заказу российских спецслужб».



Сам Георги Парцвания после покушения опубликовал фотографии, сделанные в тот день, и написал:



«14 января 2026 года. Это кадры, когда в меня стреляли. Я даже не растерялся — первая пуля прошла мимо с трёх метров. На фотографии видно, как мне повезло».



Парцвания — гражданин Грузии, который воюет на стороне Украины.



Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Суд назначил ему 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.





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