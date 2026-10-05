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Глава НПО Sapari выразила протест во время выступления представителя Грузии на ежегодном мероприятии ОБСЕ


05.10.2026   17:48


«Освободите всех грузинских политических заключённых» — с таким баннером правозащитница, глава НПО Sapari Баиа Патараиа выразила протест во время выступления представителя Грузии на ежегодном мероприятии ОБСЕ (Human Dimension).

«Представитель Грузии также выступил с речью, которую сопровождал с моей стороны мирный, молчаливый протест, он был разрешён в ОБСЕ на основании предварительного уведомления.

Везде, где я буду находиться вместе с представителями правительства, я буду напоминать о том, что тюрьмы заполнены политическими заключёнными и что грузинский народ никогда с этим не смирится.

Германия, Словения и ряд других государств напрямую призвали Грузию выполнить рекомендации Московского механизма и прекратить преследование СМИ, политиков и гражданского общества.

На этом фоне смешно, что Грузия «добивается» председательства в ОБСЕ (другого слова для описания этого процесса не подобрать).

Такова эта иванишвилевская «Грузинская мечта»: от всех она хочет получать бенефиты, деньги, уважение и власть, но сама не выполняет ни одного обязательства, наоборот, всё только ухудшает», — пишет Баиа Патараиа.


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