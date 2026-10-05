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МИД Грузии реализовало профессиональную программу обмена для молодых дипломатов


05.10.2026   18:06


По инициативе Министерства иностранных дел Грузии была реализована профессиональная программа обмена для молодых дипломатов — «Дипломатическая сеть перекрёстков» (Crossroads Diplomacy Network). В ней приняли участие представители министерств иностранных дел стран Центральной Азии — Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана и Таджикистана, а также представители Министерства иностранных дел Грузии. Об этом сообщает министерство иностранных дел Грузии.

По информации ведомства, выступая на итоговом мероприятии программы, вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Мака Бочоришвили рассказала о значении этой инициативы и отметила, что программа направлена на обмен опытом между молодыми дипломатами и укрепление сотрудничества.

Министр подчеркнула растущее значение сотрудничества между Грузией и странами Центральной Азии, а также важность укрепления профессиональных связей в этом направлении.

«В то время как инфраструктура связывает наши экономики, подобные инициативы способны связывать людей. Ваше присутствие здесь имеет особое значение, поскольку именно вы — те люди, которые в последующие годы будут определять отношения между нашими странами. Отношения, которые вы выстраиваете сегодня, могут стать основой для будущего сотрудничества», — заявила Мака Бочоришвили.

Данная программа впервые была реализована для молодых дипломатов стран Центральной Азии и в дальнейшем будет проводиться на регулярной основе. Цель инициативы — углубление профессиональных и институциональных связей между Грузией и странами различных регионов, обмен опытом и содействие формированию долгосрочных профессиональных отношений.


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