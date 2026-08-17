В НАТО разработали план на случай войны с Россией

17.08.2026 20:35





Североатлантический альянс разработал детальный план действий на случай вооруженного конфликта с Россией. Он получил название Nato Land Warfighting Concept — «Концепция наземных боевых действий НАТО», сообщает газета Bild со ссылкой на источники. Разработку концепции возглавил американский майор Эндрю Пингрей.



В документе описаны три основные стратегии, которые НАТО может применить в случае начала войны. В качестве одного из сценариев рассматривается российское наступление в странах Балтии — Эстонии, Латвии и Литве. На первом этапе альянс намерен сосредоточиться на противодействии России. Для этого планируется использовать истребители, ракеты и БПЛА для вывода из строя российских ракетных комплексов.



Одной из основных целей называется Калининградская область, где размещены системы противовоздушной обороны и ракетное вооружение. Параллельно вдоль границ с Россией и Беларусью предполагается создать «автономную зону», которая должна стать защитным барьером. В ней планируется использовать исключительно беспилотники и автономную технику. Военнослужащих НАТО в этой зоне размещать не планируется. Если российские подразделения продолжат продвижение, то их предполагается сдерживать с помощью дронов и роботов.



Следующий этап предусматривает атаки на военные объекты и пункты снабжения уже внутри территории России. В числе потенциальных целей — аэродромы, оборонные предприятия, мосты и железнодорожная инфраструктура, используемая для переброски российских войск. Для доставки беспилотников и роботизированной техники вглубь российской территории планируется использовать воздушный транспорт.



Альянс также намерен использовать спецподразделения и рассчитывает на возможную поддержку россиян, выступающих против своего правительства. Их действия должны нарушить снабжение российских войск и затруднить проведение наступательных операций. НАТО не ставит целью оккупацию России. Речь идет о том, чтобы остановить российское наступление и отбросить войска к государственной границе.



По данным Bild, публикация основных элементов концепции должна выполнять функцию сдерживания: Россия должна понимать, какие последствия ее ожидают в случае нападения на члена НАТО. Ранее российские власти неоднократно заявляли, что Москва не намерена атаковать членов альянса. Президент Владимир Путин в 2023 году говорил, что у России нет ни геополитических, ни экономических, ни военных причин для войны с НАТО.





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