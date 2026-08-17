В НАТО отреагировали на информацию о секретных базах РФ для запуска дронов

17.08.2026 20:46





В НАТО заявили, что внимательно следят за военной деятельностью России, в том числе за возможностями нанесения ударов на большие расстояния и использованием беспилотников, способных наносить удары по территории стран-членов Альянса.



Об этом представитель НАТО заявил в комментарии "Интерфакс-Украина", передает "Европейская правда".



Так в штаб-квартире НАТО прокомментировали распространенную Telegraph информацию о том, что Россия разместила секретные базы, способные запускать мощные беспилотники глубоко вглубь территории НАТО, а некоторые из них уже используются для нанесения ударов по Украине.



"НАТО внимательно следит за военной деятельностью России, включая ее возможности нанесения дальних ударов и использования беспилотников. У Альянса есть планы, инструменты, полномочия и силы, необходимые для сдерживания агрессии и защиты от любой угрозы", – сказал представитель НАТО.



"Мы укрепляем наши передовые оборонительные сооружения и регулярно отрабатываем нашу способность наращивать передовые сухопутные силы в восточной части Альянса. Мы также укрепляем нашу позицию, повышая гибкость и ускоряя инновации", – добавил он.



Он отметил, что беспилотники являются неотъемлемой частью современной войны. "На саммите в Анкаре в 2026 году союзники объявили об инициативе НАТО Drone Edge. Благодаря Drone Edge союзники инвестируют около 40 млрд долларов в средства противодействия беспилотникам в течение следующих пяти лет и до конца 2027 года обучат в пять раз больше операторов беспилотников в своих вооруженных силах", – уточнил собеседник агентства.



Чиновник НАТО заверил, что союзники продолжают "укреплять устойчивость и совершенствовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, гарантируя, что Альянс будет готов сдерживать противника и защищать каждого союзника".



Напомним, в сентябре 2025 года, когда в Польшу впервые массово вторглись российские беспилотники, некоторые из них залетели на расстояние более 200 км от восточной границы.



На выходных Румыния проинформировала союзников об очередном сбивании дрона, нарушившего воздушное пространство страны.





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