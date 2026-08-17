В Кахети автомобиль сбил сразу четырёх пешеходов — один человек погиб

17.08.2026 20:25





Смертельное ДТП произошло в селе Тибаани, Сигнахи, регион Кахети.



По словам очевидцев, легковой автомобиль, двигавшийся на высокой скорости, сбил сразу четырёх пешеходов.



В результате один молодой мужчина погиб на месте, ещё трое получили травмы различной степени тяжести.



Пострадавших доставили в клинику «Архимед» в Цнори. По словам руководителя клиники Отара Руадзе, один из пациентов продолжает лечение в Тбилиси, второму провели хирургическую операцию на месте, состояние третьего оценивается как сравнительно лёгкое.



По предварительной информации, водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения и после аварии скрылся с места происшествия. Полиция вскоре его задержала.



МВД Грузии ведёт расследование по статье 276 УК Грузии — нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель человека либо тяжкий вред здоровью.





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