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В Кахети автомобиль сбил сразу четырёх пешеходов — один человек погиб
17.08.2026 20:25
Смертельное ДТП произошло в селе Тибаани, Сигнахи, регион Кахети.
По словам очевидцев, легковой автомобиль, двигавшийся на высокой скорости, сбил сразу четырёх пешеходов.
В результате один молодой мужчина погиб на месте, ещё трое получили травмы различной степени тяжести.
Пострадавших доставили в клинику «Архимед» в Цнори. По словам руководителя клиники Отара Руадзе, один из пациентов продолжает лечение в Тбилиси, второму провели хирургическую операцию на месте, состояние третьего оценивается как сравнительно лёгкое.
По предварительной информации, водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения и после аварии скрылся с места происшествия. Полиция вскоре его задержала.
МВД Грузии ведёт расследование по статье 276 УК Грузии — нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель человека либо тяжкий вред здоровью.
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