В Батуми задержали мужчину после драки и попытки проникнуть в квартиру

17.08.2026 20:57





Инцидент произошёл на улице Юнкеров в Батуми.



На распространившихся кадрах видно, как мужчина пытается проникнуть в жилую квартиру. Затем происходит конфликт, который перерастает в физическое противостояние.



На место прибыла полиция. Один человек задержан.



Что стало причиной конфликта и нападения, на данный момент неизвестно.



МВД Грузии сообщило, что расследование ведётся по статье 126 УК Грузии — насилие.





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