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В Батуми задержали мужчину после драки и попытки проникнуть в квартиру


17.08.2026   20:57


Инцидент произошёл на улице Юнкеров в Батуми.

На распространившихся кадрах видно, как мужчина пытается проникнуть в жилую квартиру. Затем происходит конфликт, который перерастает в физическое противостояние.

На место прибыла полиция. Один человек задержан.

Что стало причиной конфликта и нападения, на данный момент неизвестно.

МВД Грузии сообщило, что расследование ведётся по статье 126 УК Грузии — насилие.


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