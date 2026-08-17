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В Батуми задержали мужчину после драки и попытки проникнуть в квартиру
17.08.2026 20:57
Инцидент произошёл на улице Юнкеров в Батуми.
На распространившихся кадрах видно, как мужчина пытается проникнуть в жилую квартиру. Затем происходит конфликт, который перерастает в физическое противостояние.
На место прибыла полиция. Один человек задержан.
Что стало причиной конфликта и нападения, на данный момент неизвестно.
МВД Грузии сообщило, что расследование ведётся по статье 126 УК Грузии — насилие.
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