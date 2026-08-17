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В Тбилиси выявили незаконную продажу сыра
17.08.2026 21:57
Инспекторы Национального агентства продовольствия проверили точки продажи молочной продукции и сыра в районе улицы Цинамдзгвришвили, 133 в Тбилиси.
Во время проверки выяснилось, что в некоторых случаях сыр продавали прямо из автомобилей.
Также были выявлены индивидуальные предприниматели и компании, которые работали без регистрации в реестре экономической деятельности и без обязательного признания со стороны агентства.
Кроме того, инспекторы зафиксировали нарушения правил хранения и реализации продукции повышенного риска, а также требований по её прослеживаемости.
По итогам проверки нарушителей оштрафовали, а их деятельность приостановили.
Национальное агентство продовольствия призывает покупателей не приобретать продукты в местах, где не соблюдаются обязательные требования пищевой безопасности.
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