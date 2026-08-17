В Тбилиси выявили незаконную продажу сыра

17.08.2026 21:57





Инспекторы Национального агентства продовольствия проверили точки продажи молочной продукции и сыра в районе улицы Цинамдзгвришвили, 133 в Тбилиси.



Во время проверки выяснилось, что в некоторых случаях сыр продавали прямо из автомобилей.



Также были выявлены индивидуальные предприниматели и компании, которые работали без регистрации в реестре экономической деятельности и без обязательного признания со стороны агентства.



Кроме того, инспекторы зафиксировали нарушения правил хранения и реализации продукции повышенного риска, а также требований по её прослеживаемости.



По итогам проверки нарушителей оштрафовали, а их деятельность приостановили.



Национальное агентство продовольствия призывает покупателей не приобретать продукты в местах, где не соблюдаются обязательные требования пищевой безопасности.





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