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В Тбилиси выявили незаконную продажу сыра


17.08.2026   21:57


Инспекторы Национального агентства продовольствия проверили точки продажи молочной продукции и сыра в районе улицы Цинамдзгвришвили, 133 в Тбилиси.

Во время проверки выяснилось, что в некоторых случаях сыр продавали прямо из автомобилей.

Также были выявлены индивидуальные предприниматели и компании, которые работали без регистрации в реестре экономической деятельности и без обязательного признания со стороны агентства.

Кроме того, инспекторы зафиксировали нарушения правил хранения и реализации продукции повышенного риска, а также требований по её прослеживаемости.

По итогам проверки нарушителей оштрафовали, а их деятельность приостановили.

Национальное агентство продовольствия призывает покупателей не приобретать продукты в местах, где не соблюдаются обязательные требования пищевой безопасности.


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