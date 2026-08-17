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Нетаньяху договорился с Советом мира о создании группы по разоружению Газы


17.08.2026   22:13


Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорился с Советом мира о создании двух рабочих групп для урегулирования ситуации в секторе Газа. Об этом сообщили в канцелярии Нетаньяху.

«Было решено создать две рабочие группы: одну по разоружению и демилитаризации Газы, которую Израиль и Совет мира полны решимости создать в кратчайшие сроки и завершить до начала восстановления Газы. Вторая рабочая группа сосредоточится на вопросах санитарии, чистой воды и других проблемах общественного здравоохранения для населения Газы, которые также затрагивают народ Израиля»,— указано в заявлении.

В канцелярии израильского премьера отметили, что стороны провели глубокие и конструктивные переговоры. На встрече в Иерусалиме присутствовали зять президента США Джаред Кушнер и высокий представитель Совета мира по Газе Николай Младенов. Нетаньяху и Кушнер договорились о том, что восстановление Газы не начнется до полного разоружения движения «Хамас», пишет Reuters со ссылкой на неназванного израильского чиновника.


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