Сотрудник Аджарского телевидения Коба Партенадзе освобожден

17.08.2026 21:32





Журналист Аджарского телевидения и радио Коба Партенадзе освобождён. Об этом в социальной сети пишет его адвокат Темур Квашбая.



Сотрудник Аджарского телевидения и радио Коба Партенадзе в беседе с «Интерпрессньюс» заявил, что был освобождён под подписку.



«Меня освободили из изолятора под подписку, судебный процесс состоится завтра, на данном этапе я не могу говорить о других деталях», — заявил журналист.



Напомним, что журналист Аджарского телевидения Коба Партенадзе был задержан по факту административного правонарушения.



В частности, по информации Министерства внутренних дел Грузии, журналист был задержан за словесное оскорбление сотрудника полиции, а также мелкое хулиганство.





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