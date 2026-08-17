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Сотрудник Аджарского телевидения Коба Партенадзе освобожден


17.08.2026   21:32


Журналист Аджарского телевидения и радио Коба Партенадзе освобождён. Об этом в социальной сети пишет его адвокат Темур Квашбая.

Сотрудник Аджарского телевидения и радио Коба Партенадзе в беседе с «Интерпрессньюс» заявил, что был освобождён под подписку.

«Меня освободили из изолятора под подписку, судебный процесс состоится завтра, на данном этапе я не могу говорить о других деталях», — заявил журналист.

Напомним, что журналист Аджарского телевидения Коба Партенадзе был задержан по факту административного правонарушения.

В частности, по информации Министерства внутренних дел Грузии, журналист был задержан за словесное оскорбление сотрудника полиции, а также мелкое хулиганство.


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