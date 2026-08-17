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Деканоидзе: Слуги Иванишвили, чиновники, финсектор, должны выучить дело Гарибашвили наизусть
17.08.2026 21:49
Один из лидеров «Национального движения» Хатия Деканоидзе предупреждает соратников и чиновников учредителя и почётного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили и заявляет, что они должны выучить дело Ираклия Гарибашвили наизусть, поскольку «бескорыстное» служение для всех закончится подобным образом.
Хатия Деканоидзе распространила заявление в Facebook, в котором отреагировала на письмо бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили, согласно которому «с сегодняшнего дня полная ответственность за его безопасность и безопасность его семьи возлагается на Бидзину Иванишвили и всю власть».
«Пусть нынешние слуги Иванишвили, чиновники, финансовый сектор, оправдывающий власть, выучат дело Гарибашвили наизусть, потому что их «бескорыстное» служение за Иванишвили против грузинского государства закончится именно так», — пишет Деканоидзе.
Напомним, что бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили, в настоящее время отбывающий наказание, распространил заявление, в котором пишет, что «с сегодняшнего дня полная ответственность за его безопасность и безопасность его семьи возлагается на Бидзину Иванишвили и всю власть». По заявлению Ираклия Гарибашвили, завтра, 18 августа, он распространит объёмное письмо.
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