Турция не смогла найти покупателей на российские С-400 и отправит их на металлолом

17.08.2026 22:10





Переговоры Турции с ОАЭ о продаже им российских зенитно-ракетных комплексов С-400, зашли в тупик, пишет американское издание Semafor. Из-за этого сенаторы США, требующие от них избавиться, не дают разрешения на продажу Анкаре стелс-самолетов F-35. Если Турция не сможет продать С-400 Эмиратам или вывести их из строя, как она уже предлагала, остается еще один вариант — уничтожить комплексы. «Есть несколько вариантов решения этой проблемы, и я думаю, что турки хотят ее решить», — заявил Semafor американский чиновник.



О переговорах Анкары с Абу-Даби стало известно более месяца назад, Турция тогда запросила у России разрешение на продажу комплексов. Но обсуждение, похоже, застопорилось, сказали Semafor люди, знакомые с ходом переговоров. Почему именно, не известно, но одна из причин – в ОАЭ, которые тоже хотят закупить F-35, тоже не хотят связываться с российским оружием. «Любая страна, которая приобретет С-400 и развернет эту систему, столкнется с теми же опасениями, проблемами и ограничениями, с которыми столкнулись турки», – заявил сенатор-демократ Крис Кунс.



Пока у Турции есть С-400, она не сможет получить F-35, заявил изданию сенатор-республиканец Рик Скотт. Добавив, что он довольно часто общается с администрацией Дональда Трампа, Скотт отметил, что «ничего не слышал» от нее о дальнейших шагах.



Трамп, прилетев в начале июля на саммит НАТО в Анкару, дал понять, что разрешит Турции приобрести у США истребители F-35, и пообещал снять с нее санкции, введенные в связи с покупкой ею российских С-400. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в прошедшие выходные Al Jazeera: «Мы ожидаем, что Трамп выполнит данное им обещание относительно истребителей F-35».



Но председатель сенатского комитета по международным отношениям Джим Риш сказал Semafor: «На данный момент они не избавились от С-400, поэтому дело зашло в тупик». Турция раньше также предлагала вывести комплексы из строя, но этот шаг устраивает не всех сенаторов, настаивающих на необходимости полностью избавиться от них.





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