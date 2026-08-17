«Гахария за Грузию»: Гарибашвили должен быть более четким в своем заявлени

17.08.2026 19:44





Не думаю, что со стороны Ираклия Гарибашвили может иметь место какой-то акт героизма, однако, судя по всему, происходит нечто тревожное, поскольку дело касается его семьи - В такой ситуации ясность является главным средством защиты и с его стороны, и со стороны его семьи, — заявил один из лидеров партии «Гахария за Грузию» Бердия Сичинава, комментируя заявление бывшего премьер-министра, находящегося под стражей Ираклия Гарибашвили, опубликованное в социальной сети. В нём экс-премьер пишет, что «с сегодняшнего дня полная ответственность за его безопасность и безопасность его семьи возлагается на Бидзину Иванишвили и всю власть».



По его словам, внутренние противостояния в партии достаточно очевидны, а подобные процессы всегда являются предвестником окончания автократических режимов.



«Пока, думаю, преждевременно делать какие-либо оценки. Фактом является то, что письмо либо ему, либо члену его семьи передали в пенитенциарном учреждении, где от имени Бидзины Иванишвили призывают к осуществлению определённых действий. Гораздо яснее этот вопрос станет, когда завтра он сам распространит заявление по этому поводу.



Но ещё раз повторяю: это явное проявление кланового противостояния внутри влиятельных групп, которое существует в «Грузинской мечте», и это всегда свидетельствует о том, что сегодня в «Грузинской мечте» ситуация нездоровая. Всё не так, как они сами воспринимают и говорят, будто уничтожают оппозицию, являются ведущей силой и не имеют конкурентов.



Вы видите, что нездоровые внутренние процессы являются прямым проявлением того, что сегодня происходит в стране и что происходит внутри самой «Грузинской мечты». Это должно стать гораздо яснее, и Гарибашвили также должен быть более четким в своём заявлении.



Не думаю, что с его стороны может иметь место какой-то акт героизма, однако, судя по всему, происходит нечто тревожное, поскольку дело касается его семьи, и в такой ситуации ясность является главным средством защиты и с его стороны, и со стороны его семьи. Хотя до сих пор мы слышали о «сторис» с Бидзиной и членами его семьи, словах благодарности, поздравлениях и так далее.



Посмотрим, какое заявление он сделает завтра по этому вопросу. Конечно, общество заинтересовано в процессе, который развивается вокруг Ираклия Гарибашвили, и в противостоянии, которое пока скрыто, хотя существуют очень явные признаки того, что в «Грузинской мечте» ситуация очень нездоровая.



Автократические режимы всегда заканчивают своё правление внутренним противостоянием, борьбой друг с другом. Это является явным проявлением всего происходящего», — заявил Бердия Сичинава.





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