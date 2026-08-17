Ирма Инашвили: Я никогда не планировала кампании в социальных сетях, я разоблачаю и борюсь с Кобахидзе

17.08.2026 18:54





Я никогда не планировала и не проводила никаких кампаний в социальных сетях, мне эти кампании не нужны, я и так публично высказываю своё мнение от своего имени! Я разоблачаю и борюсь с Кобахидзе, — так один из лидеров «Альянса патриотов» Ирма Инашвили отреагировала на письмо осужденного бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, отправленное им из тюрьмы.



Как пишет Инашвили в социальной сети, Ираклий Гарибашвили является её другом и от этой дружбы она никогда не откажется.



«Я никогда не скрывала, что Ираклий Гарибашвили был моим соратником и другом, и я не отказываюсь от друзей, то есть и сегодня считаю его своим другом. Я никогда не оставляла ни одного своего друга и не оставлю и его, но прямо говорю: я никогда не планировала и не проводила никаких кампаний в социальных сетях, мне эти кампании не нужны, я и так публично высказываю своё мнение от своего имени!



Я разоблачаю и борюсь с Кобахидзе и вновь заявляю, что он — лживый доносчик, клеветник, автор законов о советских «доносах» и человек, наносящий всесторонний ущерб грузинской политике, который посеял огромную ненависть и агрессию как внутри страны, так и за её пределами.



Я разоблачаю Кобахидзе не для того, чтобы кому-либо навредить или нанести ущерб какому-либо процессу! Кобахидзе должен уйти, чтобы в стране установился мир!



Что касается комментария Гарибашвили, дождёмся завтрашнего дня. Я прокомментирую все вопросы!» — пишет Ирма Инашвили.





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