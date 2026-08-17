Абсолютная ложь, что Ромео Микаутадзе был посредником для передачи денег Григолу Лилуашвили - адвокат

17.08.2026 19:19





Адвокат бывшего главы Службы государственной безопасности Грузии, обвиняемого Григола Лилуашвили Лана Церцвадзе называет «абсолютной ложью» заявление бывшего заместителя министра экономики Ромео Микаутадзе, согласно которому он приносил денежные средства в СГБ Грузии Григолу Лилуашвили.



По утверждению адвоката, никаких доказательств этого в деле нет, а заявление Микаутадзе о том, что он передавал деньги Григолу Лилуашвили, делается им ради собственного благополучия.



По словам адвоката, Ромео Микаутадзе, допрошенный сегодня в качестве свидетеля, подтвердил важную информацию.



«Свидетель на сегодняшнем процессе подтвердил важную информацию. Например, несмотря на то, что свидетель очень хочет сделать Григола Лилуашвили соучастником своего преступления, в том числе и в финансовой части, утверждая, что носил ему денежные средства, это абсолютная ложь по одной простой причине — математика является точной наукой и поддаётся подсчёту. Как выяснилось во время сегодняшнего допроса, сторона обвинения предъявляла господину свидетелю (Ромео Микаутадзе) обвинения в легализации незаконных доходов и незаконных денежных средств в размере, эквивалентном стоимости именно такого имущества, и по этому делу уже вынесен обвинительный приговор суда.



Исходя из вышеизложенного, логика очень проста: если свидетель, как он сам подтверждает, участвовал в определённых преступных действиях, от которых получал денежные средства, то эти средства он полностью использовал для собственного финансового и имущественного благополучия, что уже подтверждено актом ревизии по уголовному делу, рассматриваемому в апелляции.



То, что свидетель имел незаконные доходы, происхождение которых он физически не может подтвердить никакими документами, подтверждено вступившим в законную силу судебным решением. Установлено, что он имел незаконные доходы ровно на ту сумму, о которой он говорит, что получил её от бизнесменов в качестве взятки», — заявляет Лана Церцвадзе.



По словам Ланы Церцвадзе, бизнесмен, являющийся единственным допрошенным по этому делу лицом, и никто другой, однозначно подтверждает, что денежные средства он передавал непосредственно Ромео Микаутадзе и именно Микаутадзе пообещал ему покровительство.



По словам адвоката, бизнесмену задали вопрос, должны ли были предприниматься какие-либо действия со стороны Григола Лилуашвили, и, как утверждает адвокат, получили категоричный ответ: «Григол Лилуашвили к этому вопросу никакого отношения не имел, более того, даже само ведомство, СГБ, вообще никем не упоминалось».



Напомним, что бывший глава Службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвили, явившийся на допрос в прокуратуру, был задержан 23 декабря 2025 года. Ему предъявлено обвинение по подпункту «г» части 2-й и подпункту «е» части 3-й статьи 338-й Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает получение взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору и карается лишением свободы на срок от 11 до 15 лет.





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