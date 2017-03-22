Министерство обороны опровергает информацию, якобы российская военная техника перемещалась через Грузию в Армению

22.03.2017 21:06 Министерство обороны опровергает информацию, якобы российская военная техника перемещалась через Грузию в Армению Министерство обороны Грузии опровергает распространившуюся информацию, якобы сегодня транзитом через Грузию в Армению перемещалась российская военная техника



Как отмечается в специальном заявлении Минобороны, это невоенная техника гражданского назначения.



«Министерство обороны выдает разрешения на транзит военной продукции, однако, в этом случае подобное разрешение не выдавалось. Как известно, многие годы по поводу транзита военной продукции ни из Армении, ни из России к Министерству обороны никто не обращался и, соответственно, на это не выдавалось разрешения», - говорится в заявлении Минобороны.

















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