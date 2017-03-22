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Министерство обороны опровергает информацию, якобы российская военная техника перемещалась через Грузию в Армению


22.03.2017   21:06
Министерство обороны опровергает информацию, якобы российская военная техника перемещалась через Грузию в Армению Министерство обороны Грузии опровергает распространившуюся информацию, якобы сегодня транзитом через Грузию в Армению перемещалась российская военная техника

Как отмечается в специальном заявлении Минобороны, это невоенная техника гражданского назначения.

«Министерство обороны выдает разрешения на транзит военной продукции, однако, в этом случае подобное разрешение не выдавалось. Как известно, многие годы по поводу транзита военной продукции ни из Армении, ни из России к Министерству обороны никто не обращался и, соответственно, на это не выдавалось разрешения», - говорится в заявлении Минобороны.







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