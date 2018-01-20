Спикер парламента Грузии посетит с официальным визитом Узбекистан

20.01.2018 14:41 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с делегацией 20-23 января посетит с официальным визитом Республику Узбекистан.



Ираклий Кобахидзе проведет встречи с премьер-министром страны Абдуллой Ариповым, председателем сената Олий Мажлиса Нигматиллой Йулдошевым и председателем законодательной палаты Нурдинжоном Исмоиловым. В рамках визита между парламентом Грузии и Олий Мажлисом Узбекистана будет подписан меморандум о межпарламентском сотрудничестве.



По информации парламента Грузии, запланированы встречи председателя парламента Грузии с министром иностранных дел Узбекистана, председателем государственного комитета инвестиций, председателем государственного комитета развития туризма и мэром округа Самарканда.



Ираклий Кобахидзе вместе с делегацией встретится с представителями грузинской диаспоры.



Также сообщается, что в рамках визита председатель парламента Грузии возложит цветы к могиле первого президента Узбекистана Ислама Каримова и к Монументу независимости и гуманизма, осмотрит государственный музей истории Тимуридов Самарканда.



В делегации парламента Грузии депутаты: Звиад Дзидзигури, Симон Нозадзе, Каха Окриашвили, Энзел Мкоян, Леван Бежанидзе, Бека Одишария и руководитель кабинета председателя парламента Николоз Самхарадзе.

















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