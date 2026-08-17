В Хелвачаури в ДТП погиб 40-летний мужчина

17.08.2026 15:41





Сегодня под утро на центральной дороге в Хелвачаури произошло смертельное ДТП.



По словам очевидцев, легковой автомобиль сбил 40-летнего мужчину. Сообщается, что погибший был местным жителем.



На месте работали экстренные службы.



МВД Грузии начало расследование по статье 276 УК Грузии — нарушение правил безопасности дорожного движения. Обстоятельства аварии устанавливаются.





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