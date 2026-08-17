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Шио III принял представителя Всемирного патриарха
17.08.2026 15:40
Католикос-патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший, архиепископ Мцхетский и Тбилисский, митрополит Пицундский и Цхум-Абхазский Шио III принял представителя Вселенского патриархата, митрополита Халкидонского Эммануила.
Как говорится в информации, распространённой пресс-службой Патриархии, встреча состоялась 16 августа. Значительная часть встречи была посвящена предстоящему визиту Католикос-патриарха Шио III в Константинополь.
«На встрече присутствовали хорепископ Католикос-патриарха всея Грузии, митрополит Ахалцихский и Тао-Кларджетский Феодор (Чуадзе), митрополит Хонский и Самтредский Саба (Гигиберия), председатель отдела внешних связей Патриархии Грузии, митрополит Зугдидский и Цаишский Герасим (Шарашенидзе), митрополит Горийский и Атенский Андрей (Гвазава), протопресвитер Грузинской православной церкви Георгий Звиададзе, секретарь Католикос-патриарха всея Грузии протоиерей Михаил Ботковели, руководитель службы по связям с общественностью Патриархии Грузии протоиерей Андрей Джагмаидзе и его заместитель протоиерей Гурам Чарелашвили, заместитель председателя отдела внешних связей Патриархии протоиерей Арчил Хачидзе и другие священнослужители. Встреча прошла в исключительно тёплой и дружественной обстановке.
Гость передал Его Святейшеству и Блаженнейшеству братское приветствие Вселенского патриарха Варфоломея I, поздравил его с восшествием на престол Патриарха Грузии и поблагодарил за тёплый приём. В ходе беседы стороны обсудили продолжение и укрепление братских отношений между Константинопольской и Грузинской православными церквями.
Участники встречи вспомнили церемонию похорон Католикоса-патриарха всея Грузии Ильи II и визит в Грузию в этот день Вселенского патриарха Варфоломея. Шио III вновь выразил Вселенскому патриарху благодарность за этот визит и проявленное сочувствие», — говорится в информации.
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